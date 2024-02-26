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В Бийске скорая за неделю выезжала 1912 раз для оказания помощи

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В Бийске скорая за неделю выезжала 1912 раз для оказания помощи

Все пациенты были доставлены в медицинское учреждение

За неделю с 19 по 25 февраля бригады “Станции скорой медицинской помощи Бийска” 1912 раз выезжали для оказания медицинской помощи

Так, 612 пациентов доставлены в медицинские учреждения, в том числе:

  • 3 человека с инфарктом;
  • 37 человек с инсультом;
  • 84 человека с различными травмами;
  • 4 человека, пострадавших в ДТП;
  • 1 ребенок с ожогами;
  • 1 ребенок с отравлением.

 Также на минувшей неделе безрезультатных вызовов на “скорой” было зарегистрировано 142. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.   

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Взято отсюда

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