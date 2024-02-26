В Бийске скорая за неделю выезжала 1912 раз для оказания помощи

Все пациенты были доставлены в медицинское учреждение

За неделю с 19 по 25 февраля бригады “Станции скорой медицинской помощи Бийска” 1912 раз выезжали для оказания медицинской помощи

Так, 612 пациентов доставлены в медицинские учреждения, в том числе:

3 человека с инфарктом;

37 человек с инсультом;

84 человека с различными травмами;

4 человека, пострадавших в ДТП;

1 ребенок с ожогами;

1 ребенок с отравлением.

Также на минувшей неделе безрезультатных вызовов на “скорой” было зарегистрировано 142. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.

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Взято отсюда