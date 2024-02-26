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В Бийске смотритель кладбища спас щенков, выброшенных к могилам

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В Бийске смотритель кладбища спас щенков, выброшенных к могилам

От нескольких пушистых щенков кто-то решил избавиться в самые сильные морозы

В период сильных морозов смотритель кладбища в Сорокино был очень удивлен, когда во время очередного обхода увидел среди памятников маленькие пушистые комочки. 

Пройти мимо и не оказать помощь мужчина не смог, и сначала соорудил малышам небольшую будку, накормил их. И, не зная, как быть дальше, обратился к волонтерам, которые занимаются пристроем животных. В социальных сетях для малышей сразу же начали искать передержку. 

– На кладбище в Сорокино выкинули маленьких щенят. Малыши погибли бы, если бы их не спас смотритель. Он поставил им будочку сделанную из коробки, кормит как может, но малышам нужен дом!

Волонтеры, которые помогает щенкам обрести дом, сообщают, что среди них есть как девочки, так и мальчики.

Фото: ВКонтакте “Преданность”

– Малыши домашние, хорошенькие. Помогите не пропасть ребятишкам! – переживают за щенков бийчане.

– Очень красивые пушистики! Неужели в частный сектор ненужна никому собачка?

– Как жалко малышей! Я бы взяла, но у меня уже двое таких которых выкинули

Сейчас все подобранные на кладбище щенки проходят лечение, на передержке им уже поставили нужные вакцины и проглистогонили, обработали от блох.  

погода на 14 , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда

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