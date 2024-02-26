В Бийске снова столкнулись два автомобиля на ул. Социалистической

Ранее на этом же участке произошло ДТП с участием двух иномарок

В Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие на ул.Социалистической, сообщает “Бийск 22”.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Отметим, что ранее на этом же месте автомобиль Lexus развернуло на дороге и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.

Мнения бийчан в социальных сетях по данной дорожной обстановке разделились. Одни считают, что виноваты дороги, которые не расчистили должным образом, а другие считают, что причина кроется в несоблюдение скоростного режима.

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Взято отсюда