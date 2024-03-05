В Бийске собрали очередную партию гуманитарной помощи “за ленточку”

Сбор посылок организовали работники бийского предприятия

В Бийске работники АО «БПО «Сибприбормаш» собрали очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

Посылки переданы в Бийское отделение Союза Добровольцев Донбасса. Татьяна Каплунова, председатель профкома отметила, что “за ленточку” была отправлена партия медикаментов, так как сейчас начинается сезон ОРВИ и вирусных инфекций, и табачные изделия.

Также была отправлена очередная партия постельного белья для Алейского госпиталя.

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Взято отсюда