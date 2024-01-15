Огонь Фото: unsplash.com

Ущерб от уничтожения внедорожника 2021 года выпуска составил более 3 млн рублей. В полиции по факту возбудили уголовное дело

В Бийске неизвестные сожгли автомобиль Toyota Fortuner, принадлежащий депутату городской Думы Анатолию Чую, сообщает “Бийский рабочий”.

Все произошло около 2 часов ночи 14 января в районе АБ.

По данным издания, ущерб составил около 3,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом”.

В полиции Бийска факт происшествия подтвердили.

Взято отсюда