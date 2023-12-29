Теперь главная елка и ледовый городок украшены и вечером будут переливаться яркими красками

28 декабря в Бийске состоялось открытие ледового городка на Петровском бульваре. Об этом сообщил глава города Виктор Щигрев в своем телеграм-канале.

На открытии выступали творческие коллективы и артисты, а дети вместе со сказочными героями поучаствовали в конкурсах и играх.

Мэр рассказал, что теперь главная елка и сам ледовый городок в вечернее время будут переливаться яркими огнями, и пригласил всех желающих посетить городок на каникулах.

Открытие ледового городка на Петровском бульваре Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

В создании ледового городка участвовал 27-кратный призер международных чемпионатов по скульптуре, один из тройки лучших российских композиторов по ледовой скульптуре на планете Александр Парфёнов. Он уже на протяжении четырех лет участвует в финишной доводке ледовых скульптур города, и Бийск четыре года подряд становится лучшим в Сибири по новогоднему оформлению.

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Взято отсюда