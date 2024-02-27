реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске состоялось региональное первенство по настольному теннису

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Бийске состоялось региональное первенство по настольному теннису

На турнир собралось более 50 спортсменов из Алтайского Алтай и Республики Алтай

В Бийске состоялось региональное первенство по настольному теннису на базе МБУ «Культурно-спортивный центр», сообщает администрация города.

На турнир собралось более 50 спортсменов из Алтайского края и Республики Алтай: из Бийска и Белокурихи, поселков Мирный и Линевский, из сёл Алтайское, Троицкое, Целинное, Сростки, Быстрый Исток. Из Республики Алтай приехали спортсмены из Чемала, Маймы и Горно-Алтайска.

Схватка развернулась среди взрослых, молодежи и ветеранов спорта. В региональном первенстве приняли участие как опытные спортсмены, так и ребята из детской спортивной школы. Самому юному участнику турнира – 8 лет.

Победителями в своих возрастных категориях стали Дружинина Елизавета, Гончарова Светлана, Вандакурова Ольга, Каширин Александр, Рудич Иван, Усанов Юрий. Финалисты турнира: I место – Ильичев Лев, II место – Малышев Евгений, III место – Бодров Александр.

погода на сегодня , какая погода ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
В США считают, что истребители F-16 прибудут на Украину в этом году

В США считают, что истребители F-16 прибудут на Украину в этом году

Многоцелевые легкие истребители F-16 прибудут на Украину в 2024 году. Об этом…

Узнать больше
Челябинские врачи помогли родить женщине с врастанием плаценты и миомой

Челябинские врачи помогли родить женщине с врастанием плаценты и миомой

Врачи Челябинска успешно прооперировали беременную женщину с множественной миомой. Об этом…

Узнать больше
Умер муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы Томас Кингстон

Умер муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы Томас Кингстон

На 46-м году жизни скончался муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp