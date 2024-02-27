На турнир собралось более 50 спортсменов из Алтайского Алтай и Республики Алтай

В Бийске состоялось региональное первенство по настольному теннису на базе МБУ «Культурно-спортивный центр», сообщает администрация города.

На турнир собралось более 50 спортсменов из Алтайского края и Республики Алтай: из Бийска и Белокурихи, поселков Мирный и Линевский, из сёл Алтайское, Троицкое, Целинное, Сростки, Быстрый Исток. Из Республики Алтай приехали спортсмены из Чемала, Маймы и Горно-Алтайска.

Схватка развернулась среди взрослых, молодежи и ветеранов спорта. В региональном первенстве приняли участие как опытные спортсмены, так и ребята из детской спортивной школы. Самому юному участнику турнира – 8 лет.

Победителями в своих возрастных категориях стали Дружинина Елизавета, Гончарова Светлана, Вандакурова Ольга, Каширин Александр, Рудич Иван, Усанов Юрий. Финалисты турнира: I место – Ильичев Лев, II место – Малышев Евгений, III место – Бодров Александр.

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Взято отсюда