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В Бийске сотрудники дорожных служб объяснили причину “непосыпанных дорог”

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В Бийске сотрудники дорожных служб объяснили причину "непосыпанных дорог"

Бийчане все больше обращают внимание на нерешенную проблему с дорогами, по которым из-за льда стало опасно передвигаться

Дороги Бийска уже давно покрылись льдом и превратились в каток. Под колесами машин опасность чувствуется меньше, однако аварии все же происходят. Пешеходам и вовсе не повезло, они боятся идти по скользким тротуарам.

Чтобы добиться огласки проблемы, которая из года в год одна и та же, жители города пишут об этом в социальных сетях. Очередное сообщение от подписчика появилось в “Инцидент Бийск”. 

Сотрудники, отвечающие за состояние дорог в городе, рассказали “БР”, как они проводят работу и почему проблема появляется вновь. 

– Весь город посыпается песком ежедневно: в ночное время, когда меньше всего транспорта, и утром с четырех до шести утра, перед тем, как начинается большой поток машин. Работа выполняется на специальной дорожной технике, загруженным песком. За весь день по дорогам передвигается большое количество автомобилей, которые растаскивают песок повсюду, из-за чего вновь появляются гололед. Проблемы решаются по мере их поступления: либо звонок поступает в диспетчерскую, где фиксируется запрос и передается работникам, либо записывается все в журнал, по которому специалисты выезжают на проблемные участки дорог и выполняют всю необходимую работу. Есть еще ряд причин, из-за которых песок пропадает с проезжей части: ветер и резкое торможение, – рассказал Евгений Шматков, старший мастер МБУ “Бийскавтодор”.

За безопасность придомовых территории отвечает управляющая компания дома, которая за ним закреплена. Работы проводятся ежедневно: песком посыпаются выходы из подъездов, выезды из дворов и территория, прилегающая к дому. 

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Взято отсюда

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