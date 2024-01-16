В Бийске сотрудники Госавтоинспекции за неделю задержали 21 пьяного водителя

Всего пресечено 554 нарушений ПДД

За минувшую неделю на территории обслуживания Госавтоинспекции МУ МВД России «Бийское» произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получило телесные повреждения.

Кроме того, во время несения службы, сотрудники Госавтоинспекции задержали 21 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Всего за время несения службы было профилактировано 554 административных правонарушения.

Так, 11 января 2024 года в 22 часа 00 минут на ул. Васильева, в районе дома № 36, произошло ДТП, наезд на пешехода.

Авария Фото: Госавтоинспекции МУ МВД России «Бийское»

Предварительно установлено, что 23-летний водитель – мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla от пер. Омский по ул. Васильева в направлении пер. Мартьянова, совершил наезд на 32-летнего пешехода – мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу.

Авария Фото: Госавтоинспекции МУ МВД России «Бийское»

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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Взято отсюда