В Бийске сразу трое горожан попались на уловки мошенников

За минувшие сутки в полицию Бийска обратились сразу трое горожан. Жители наукограда стали жертвами аферистов – общая сумма ущерба превысила 2,3 млн рублей.

Так, 62-летняя пенсионерка увидела в интернете рекламу инвестиций и решила связаться с компанией. Консультант провел для нее обучение и помог создать брокерский счет. Под руководством специалистов сумма прибыли на электронном счете начала быстро расти. Бийчанка даже смогла обналичить часть средств.

После этого менеджеры посоветовали горожанке увеличить вложения, чтобы и дивиденды стали больше. Следуя рекомендациям, пенсионерка сняла все сбережения и взяла кредит. В течение двух недель потерпевшая частями переводила деньги злоумышленникам – общая сумма в итоге достигла почти 1,2 млн рублей. Когда женщина попробовала получить свои сбережения назад, ей ответили, что это невозможно.

Кроме того, преступники продолжают звонить жителям региона и сообщать о попытках получить кредит либо украсть деньги с их банковских счетов. Мошенники убеждают своих жертв перевести все деньги на «безопасный счет». Таким образом, были похищены еще 800 тысяч рублей у 62-летнего бийчанина и 350 тысяч рублей у еще одного 35-летнего жителя города.

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Взято отсюда.

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