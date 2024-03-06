Деньги. Зарплата Фото: pixabay.com

В первом полугодии 2023 года средняя зарплата в Бийске составляла 33 тысячи рублей. Согласно прогнозу, в этом году она может увеличиться более чем на 10 тысяч

В Бийске зарплаты могут вырасти до 49 тысяч рублей в 2024 году. Такой прогноз озвучили чиновники в местной администрации, сообщает “Бийский рабочий”.

Такие данные были приведены в плане-прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие три года. Изменения коснутся оплаты труда работников крупных и средних предприятий Бийска.

Напомним, по данным управления стратегического развития и экономики города в первом полугодии 2023 года средний размер заработной платы в Бийске составил 33 тыс. руб.

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