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В Бийске стая бродячих собак разорвала мужчине ногу - ГОРНЯК22
22.09.2023

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В Бийске стая бродячих собак разорвала мужчине ногу

ГОРНЯК2201 mins

Пострадавший мужчина Фото: t.me/biysknews1

Жители Бийска далеко не в первый раз становятся жертвами нападения бродячих собак. Горожане просят решить эту проблему, чтобы было не страшно выходить на улицу

В бийском поселке Сорокино на мужчину напала стая бродячих собак, сообщил Telegram-канал “ЧП Бийск”.

По словам очевидцев, он еле отбился от агрессивных животных. На фото видно, что собаки успели покусать мужчину за ногу, кровь оказалась даже на футболке.

“Сколько можно уже издеваться над людьми. Это агрессивные собаки они должны пойти на усыпление. Почему они продолжают бегать и дальше?” – интересуются бийчане.

Пострадавшему вызвали скорую помощь.

Ранее в Бийске алабай набросился на 14-летнего подростка, укусив за левое предплечье.

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