В 2023 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» эту территорию благоустроили
В Бийске стартовало голосование по выбору названия зеленой зоны в микрорайоне АБ, сообщает администрация города.
В 2023 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» эту территорию благоустроили: установили детскую площадку, тренажеры, скамейки, урны, а также смонтировали освещение.
После благоустройства сквера мэрия объявила конкурс на лучшее название для него, длившийся с 11 по 25 декабря. Сейчас первый этап конкурса завершен, подведены итоги.
В рамках конкурса от бийчан поступило 102 варианта названия. После обсуждения администрация отобрала следующие:
1. Сквер Владислава Ковердяева;
2. Сквер Ученых;
3. Сквер Уютный;
4. Сквер АБ;
5. Сквер Александра Радищева;
6. Сквер Семейный.
Теперь бийчане могут выбрать лучшее, на из взгляд, название из указанных вариантов. Чтобы проголосовать за лучшее название, нужно перейти по ссылке – https://clck.ru/37dnat
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Взято отсюда