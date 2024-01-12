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В Бийске стартовало голосование по выбору названия зеленой зоны в микрорайоне АБ

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В Бийске стартовало голосование по выбору названия зеленой зоны в микрорайоне АБ

В 2023 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» эту территорию благоустроили

В Бийске стартовало голосование по выбору названия зеленой зоны в микрорайоне АБ, сообщает администрация города.

В 2023 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» эту территорию благоустроили: установили детскую площадку, тренажеры, скамейки, урны, а также смонтировали освещение. 

После благоустройства сквера мэрия объявила конкурс на лучшее название для него, длившийся с 11 по 25 декабря. Сейчас первый этап конкурса завершен, подведены итоги.

В рамках конкурса от бийчан поступило 102 варианта названия. После обсуждения администрация отобрала следующие:

1. Сквер Владислава Ковердяева;

2. Сквер Ученых;

3. Сквер Уютный;

4. Сквер АБ;

5. Сквер Александра Радищева;

6. Сквер Семейный.

Теперь бийчане могут выбрать лучшее, на из взгляд, название из указанных вариантов. Чтобы проголосовать за лучшее название, нужно перейти по ссылке – https://clck.ru/37dnat

погода на 10 , погода в самаре ,

Взято отсюда

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