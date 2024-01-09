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В Бийске стоимость квадрата жилья увеличили на 11 тысяч рублей

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В Бийске стоимость квадрата жилья увеличили на 11 тысяч рублей

Новые цифры нужны для расчетов по программе “Молодая семья”

Нормативную стоимость площади квадратного метра жилья пересмотрели в Бийске. 

Новые расценки для квадрата жилых помещений необходимы для расчетов сумм, которые по сертификаты получают участники жилищной программы “Обеспечение жильем молодых семей в городе Бийске”.

В 2024 году для расчета размера социальных выплат, предоставляемых участникам муниципальной программы, будет применяться показатель в 51 тыс. руб. за квадрат. 

В последний раз стоимость пересматривали год назад, в декабре 2022 года, когда ее повысили с 34 тыс. руб. до 39,6 тыс.руб. за квадратный метр. Таким образом, тогда стоимость выросла на 5,6 тыс. руб.

На сей раз разница составила 11,4 тыс. руб. 

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Взято отсюда

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