Женщина ехала с заправки и устроила дрифт

В Наукограде произошло ДТП с переворотом. Поздно вечером «Тойота-Раум» влетела в заправку и опрокинулась. За рулем иномарки была 59-летняя женщина, рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.

Она разогналась, чтобы пролететь через горку снега на пути. В итоге машина перевернулась, а бийчанка получила травмы разной степени тяжести. Женщину госпитализировали.

Вчера в центре Барнаула легковушка вылетела на тротуар в миллиметре от дорожного знака. Фото с места аварии и все подробности — в материале NGS22.RU.

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23.01.2024