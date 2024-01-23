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В Бийске «Тойота» влетела в горку снега и перевернулась. Посмотрите, что стало с машиной

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Женщина ехала с заправки и устроила дрифт

В Бийске «Тойота» влетела в горку снега и перевернулась. Посмотрите, что стало с машиной

В Наукограде произошло ДТП с переворотом. Поздно вечером «Тойота-Раум» влетела в заправку и опрокинулась. За рулем иномарки была 59-летняя женщина, рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.

В Бийске «Тойота» влетела в горку снега и перевернулась. Посмотрите, что стало с машиной

Она разогналась, чтобы пролететь через горку снега на пути. В итоге машина перевернулась, а бийчанка получила травмы разной степени тяжести. Женщину госпитализировали.

Вчера в центре Барнаула легковушка вылетела на тротуар в миллиметре от дорожного знака. Фото с места аварии и все подробности — в материале NGS22.RU.

Взято Источник
23.01.2024

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