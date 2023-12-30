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В Бийске трое мужчин избили местного жителя и отобрали у него дорогие часы

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В Бийске трое мужчин избили местного жителя и отобрали у него дорогие часы

В отношении них возбуждено уголовное дело о разбойном нападении

В Бийске задержаны трое мужчин, подозреваемых в разбойном нападении, сообщает “Амител” со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю

Накануне 38-летняя бийчанка обратилась в полицию и рассказала, что около дома по улице Разина неизвестные напали на ее соседа. В ходе разговора правоохранителей с 46-летним потерпевшим выяснилось, что на парковке к нему подбежал мужчина с перцовым баллончиком и распылил содержимое ему в лицо.

После этого пострадавший пошел к подъезду, но тут к нему подбежали трое мужчин и стали его избивать, они также отобрали наручные часы стоимостью 240 тысяч рублей. Спугнула их соседка, которая закричала в окно.

“В кратчайшие сроки полицейские установили личности и задержали подозреваемых в разбое. Ими оказались 33-летний житель Бийского района, а также 36-ти и 25-летние бийчане. Все ранее судимые. В содеянном они признались”, – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении.

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Взято отсюда

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