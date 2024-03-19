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В Бийске в девятиэтажном доме на улице Советской произошел пожар

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В Бийске в девятиэтажном доме на улице Советской произошел пожар

Возгорание произошло в квартире на первом этаже

В Бийске в девятиэтажном доме на улице Советской произошел пожар, сообщает МЧС Алтайского края. Возгорание произошло в квартире на первом этаже. 

Площадь пожара составила около трех квадратных метров. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в квартире горели домашние вещи на кухне. 

Три человека смогли самостоятельно выбраться из квартиры, в том числе один ребенок. Но в одной из комнат квартиры осталась пожилая женщина. 

Два человека на втором этаже боялись выйти из-за задымления в подъезде и ждали помощи пожарных. 

Пожарные эвакуировали жильцов второго этажа по лестничным маршам, а оставшуюся в квартире женщину спасли с использованием спасательной маски. Ее с легкой степенью тяжести отравления продуктами горения доставили на скорой в городскую больницу №2.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования: ребенок играл в телефон на зарядке, после чего воспламенился удлинитель. 

На месте пожара работали девять человек личного состава, три единицы техники.

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Взято отсюда

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