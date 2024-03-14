В Бийске в дни выборов президента организуют подвоз до избирательных участков

Транспорт будет предоставлен для отдаленных уголков и поселков города
В Бийске в дни выборов президента Российской Федерации будет организован подвоз до избирательных участков с отдаленных уголков и поселков города, сообщает администрация.
Выезды рейсовых автобусов будут с п. Боровое, с пересечения ул. Каховская – пер. Яровой, с. Одинцовка, пос. Жаворонково, ул. Чехова 4А, пер. Смольный 5, пересечение ул. Герцена и ул. Достоевского, 43.
График движения прикреплен в ТГ-канале “Бийск официальный”.
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Взято отсюда