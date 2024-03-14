В Бийске в ДТП на Зеленке пострадали мужчина и несовершеннолетний ребенок

В аварии пострадал водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир

Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское” рассказала подробности ДТП с участием двух иномарок в Бийске в районе Зеленого клина.

Напомним, что столкновение транспортных средств произошло 13 марта 2024 года в 20 часов 55 минут на ул. Советская в районе дома 201.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Nissan Cefiro при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Mazda Atenza под управлением 33-летнего водителя-мужчины.

В результате ДТП водитель и 5-летний несовершеннолетний пассажир, автомобиля Mazda Atenza получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место ДТП для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Взято отсюда