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В Бийске в ДТП с двумя иномарками пострадал пятилетний ребенок

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В Бийске в ДТП с двумя иномарками пострадал пятилетний ребенок

Автомобиль. Руль Фото: unsplash.com

Nissan при выезде с прилегающей территории не пропустил Mazda, после чего произошло столкновение. Два человека получили травмы

В ДТП с двумя иномарками в Бийске пострадал пятилетний ребенок, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Авария произошла 13 марта около 20.55 на улице Советской, 201а. 29-летний водитель Nissan Cefiro при выезде с прилегающей территории столкнулся с Mazda Atenza под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир Mazda получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.

Ранее в Бийске легковушка протаранила несколько машин на парковке.

Взято отсюда

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