Автомобиль. Руль Фото: unsplash.com
Nissan при выезде с прилегающей территории не пропустил Mazda, после чего произошло столкновение. Два человека получили травмы
В ДТП с двумя иномарками в Бийске пострадал пятилетний ребенок, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
Авария произошла 13 марта около 20.55 на улице Советской, 201а. 29-летний водитель Nissan Cefiro при выезде с прилегающей территории столкнулся с Mazda Atenza под управлением 33-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир Mazda получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.
Ранее в Бийске легковушка протаранила несколько машин на парковке.
Взято отсюда