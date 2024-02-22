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В Бийске в рамках нацпроекта отремонтируют сквер «Молодежный»

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В Бийске в рамках нацпроекта отремонтируют сквер «Молодежный»

Благоустройство территории будет идти в рамках нацпроекта

В Бийске в рамках национального проекта “Жилье и городская среда»”, которые реализуется по решению президента России Владимира Путина, в 2024 будет отремонтирован сквер “Молодежный”, сообщает администрация.

В мэрии отметили, что ранее эта общественная территория была очень востребована жителями города. Здесь отдыхали, дышали свежим воздухом. Однако с течением времени зеленая зона превратилась в неухоженный пустырь.

“Давно уже здесь нет дорожки, а остались одни тропинки, деревья и кустарники разрослись, нет ни скамеек, ни освещения”,- отметили в администрации.

В прошлом году бийчане выбирая территорию для благоустройства в рамках нацпроекта, на второе место после Парка Победы поставил именно этот сквер. Благодаря выбору горожан в этом году зеленая зона должна кардинально преобразиться.

В сквере проложат дорожки, установят урны и столбы для освещения. Кусты и деревья приведут в надлежащий вид.

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Взято отсюда

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