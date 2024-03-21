В Бийске в рамках нацпроекта отремонтируют участок дороги ул. Мухачева

Ремонтные работы запланированы на 2024 год

В 2024 году в Бийске в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги” будет отремонтирован большой участок ул. Ильи Мухачева, сообщает пресс-центр администрации.

В мэрии пояснили, что ремонт дорожного полотна пройдет от “Табачной фабрики” до пер. Коммунарский. В комплекс проводимых работ войдут замена дорожного покрытия, бортовых камней, ремонт тротуаров, обновление дорожных знаков и т.д.

Отметим, что на эти работы планируется направить порядка 140 млн. руб.

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Взято отсюда