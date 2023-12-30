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В Бийске в результате ДТП госпитализирована 13-летняя девочка-пешеход

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В Бийске в результате ДТП госпитализирована 13-летняя девочка-пешеход

На ул. Мерлина в Бийске был совершен наезд на пешехода

В Бийске 29 декабря на улице Мерлина произошло ДТП с наездом на пешехода, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское”. 

Предварительно установлено, что 51-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем «Ниссан Тиида Латио» от пер. Спичечный по ул. Мерлина в направлении ул. Трофимова, совершила наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь, она госпитализирована в городскую детскую больницу.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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Взято отсюда

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