Трамвай в Бийске Фото: vk.com/biysk22vk

Бийчане просят местную администрацию обратить внимание на состояние городских трамваев. Подобные инциденты происходят уже не впервые

Бийчане пожаловались на состояние трамваев. Одна из жительниц города опубликовала видео, на котором во время движения в трамвае оторвало водительскую дверь, сообщает “Бийский рабочий”.

Отмечается, что подобный инцидент происходит уже не впервые. Ранее в Бийске у трамвая на ходу оторвалась входная дверь. После этого пассажирам заявили, что трамвай неисправен.

Местную администрацию попросили обратить внимание на проблему с общественным транспортом.

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