В Бийске в травмпункте ГБ №2 растет число пациентов с обморожениями

Всем пациентам оказана медицинская помощь

В Алтайском крае из-за экстремально низких температур растет количество пациентов, которые получили обморожения с приходом морозов.

Так, в травмпункт городской больницы № 2 Бийска с обморожениями поступили три человека.

Один из пациентов отморозил пальцы на руках. Мужчина рассказал, что шел домой и упал. В последствии появились типичные симптомы обморожения. В травмпункте пациенту оказали необходимую медицинскую помощь и назначили лечение.

Другой случай произошел с молодым человеком, когда тот находился на улице. Он отморозил пальцы правой стопы. В третьем случае мужчина открывал гаражный замок и отморозил палец кисти.

Отметим, что всем обратившимся оказана медпомощь.

Медики напоминают, что в сильные морозы ни в коем случае нельзя “греться” на улице алкоголем. Сильное обморожение грозит ампутацией конечностей и может привести к инвалидности.

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Взято отсюда