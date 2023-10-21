Зиновий Геришенко Фото: Анна Сабанова, "Бийский рабочий"

Накануне 9 Мая Зиновий Иванович дал интервью в котором рассказал, что остался единственным фронтовиком в Бийске. Теперь не осталось никого

В Бийске скончался ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда Зиновий Геришенко. Ему было 105 лет, сообщил “Бийский рабочий”.

Зиновий Геришенко родился в городе Каменка Черкасской области УНР 15 октября в 1918 году (в паспорте указано 28 октября). После окончания техникума Зиновий Иванович по призыву уехал во Львовское общевойсковое командное училище офицерского состава.

Был назначен командиром минометного взвода. За всю войну получил контузию и два легких ранения.

За боевые заслуги получил орден Отечественной вой­ны I степени, орден Красной Звезды, медаль “За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.”, медаль “За взятие Будапешта”, медаль Жукова и юбилейные медали Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР.

17 октября в Барнауле скончался 97-летний пограничник и ветеран Великой Отечественной войны Иван Бочаров.

Источник

горняк

горняк22