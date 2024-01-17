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В Бийске вдоль дороги к поселку Жаворонково установили снегозадерживающие щиты

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В Бийске вдоль дороги к поселку Жаворонково установили снегозадерживающие щиты

В зимний период дорогу до поселка регулярно переметало

В Бийске на дороге от с. Фоминского до пос. Жаворонково завершили работы по устройству снегозадерживающих щитов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Виктор Щигрев.

Глава города отметил, что в поселке Жаворонково зимой проживает порядка 70-ти человек и в непогоду проезд до него был затруднен. Поэтому приходилось снимать технику с дорог города и направлять туда, чтобы пробить путь сообщения и обеспечить жителей всем необходимым.

По словам Щигрева, снегозадерживающий “забор” призван помочь сохранить дорогу до поселка от переметания.

Отметим, что на его установку понадобилось порядка 400 щитов и 200 стальных труб. Работы проведены за счет бюджета нашего города.

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Взято отсюда

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