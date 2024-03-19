В Бийске вечером 18 марта произошло ДТП с участием двух автобусов

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Кутузова и Социалистической

В Бийске вечером 18 марта на пересечении улиц Кутузова и Социалистической произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов маршрута №35. В одном из автобусов находились 30 пассажиров. Об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

В результате ДТП пострадал один пассажир. Второй автобус был пустой.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа по факту происшествия организована и проводится проверка. Проведение проверки находится на контроле.

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Взято отсюда