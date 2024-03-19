реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Бийске вечером 18 марта произошло ДТП с участием двух автобусов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Бийске вечером 18 марта произошло ДТП с участием двух автобусов

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Кутузова и Социалистической

В Бийске вечером 18 марта на пересечении улиц Кутузова и Социалистической произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов маршрута №35. В одном из автобусов находились 30 пассажиров. Об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

В результате ДТП пострадал один пассажир. Второй автобус был пустой.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа по факту происшествия организована и проводится проверка. Проведение проверки находится на контроле.

погода на 10 дней , погода сейчас ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Амурской области введен режим ЧС из-за обвала на…

В Амурской области введен региональный режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения…

Танкисты уничтожили украинских боевиков в Белгородской области

Танкисты группировки ВС РФ “Запад” уничтожили артиллерийские и минометные расчеты…

Рогов: российские войска улучшили свои позиции в селе Работино

Ожесточенные бои за село Работино продолжаются, российские войска улучшили свои…

Минтранс ответил на просьбу ввести режим “открытого неба” в…

Вводить режим “открытого неба” в аэропорту Сочи пока преждевременно, считают…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp