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В Бийске во время движения трамвая отвалилась водительская дверь

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В Бийске во время движения трамвая отвалилась водительская дверь

Бийчане пожаловались на состояние городских трамваев

В Бийске местные жители пожаловались в социальных сетях на состояние городских трамваев. Так, в группе “ВКонтакте. Бийск 22  одна из местных жительниц опубликовала видео, где во время движения трамвая оторвало водительскую дверь.

“Сегодня ехала в трамвае и в какой-то момент водительская дверь просто отвалилась”.

Бийчане просят администрацию города  обратить внимание на плачевное состояние трамваев.

Горожане отмечают, что этот случай не единственный с транспортом. В комментариях к видео одна из бийчанок написала, что на днях у трамвая на ходу оторвалась входная дверь. После инцидента пассажирам сообщили, что трамвай неисправен и всех попросили выйти.

Большинство горожан уже привыкли к такому и не удивляются таким моментам. Главное, чтобы транспорт ездил, и не важно, в каком состоянии. 

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Взято отсюда

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