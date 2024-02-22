Автобус, который ехал по маршруту №35, сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть. Пострадавшую доставили в больницу

Днем 22 февраля в Бийске произошла авария с участием автобуса №35, сообщает Госавтоинспекция Алтайского Края в “Вконтакте”.

ДТП случилось на улице Васильева в районе дома №59/2. 52-летний водитель “ПАЗ-4234”, который ехал в направлении переулка Николая Липового, наехал на женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на алтайской трассе в ДТП с УАЗом и внедорожником погиб пешеход. Мужчина стоял позади автомобиля, когда в тот врезался Nissan.

Взято отсюда