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В Бийске водитель автобуса сбил ребенка

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В Бийске водитель автобуса сбил ребенка

5 января в Бийске произошло ДТП с участием межгородского автобуса.

Как рассказали в Госавтоинспекции Алтайского края, инцидент случился в 11:17 в районе дома № 85 по улице Красноармейской.

По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, будучи за рулем автобуса «Кессборер» (маршрут «Бийск-Барнаул»), при движении от улицы Бр. Казанцевых в направлении переулка Училищного сбил девочку 2013 года рождения. Известно, что несовершеннолетняя переходила проезжую часть в сопровождении матери по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ЦРБ города Бийска. Мать девочки, водитель автобуса и находившиеся в салоне 43 пассажира не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

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Взято отсюда.

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