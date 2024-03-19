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В Бийске водитель иномарки совершил наезд на 10-летнего пешехода

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В Бийске водитель иномарки совершил наезд на 10-летнего пешехода

Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

В Бийске 18 марта в 17.53 на ул. Советской, в районе дома № 62, произошло ДТП с наездом на пешехода, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России «Бийское».

Предварительно установлено, что 52-летний водитель, управляя автомобилем Honda CR-V от пер. Коммунарского по ул. Советской в направлении пер. Училищного, допустил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

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Взято отсюда

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