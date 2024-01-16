В Бийске водитель иномарки совершил наезд на ребенка-пешехода

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии

15 января в Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России «Бийское».

Авария случилась в 17 часов 30 минут на ул. Васильева в районе дома № 5. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место ДТП для выяснения обстоятельств произошедшего.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry от пер. Мартьянова по ул. Васильева в направлении ул. Трофимова, совершил наезд на 13-летнего пешехода-мальчика, который переходил проезжую часть дороги справа налево в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетний ребенок получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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Взято отсюда