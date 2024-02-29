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В Бийске водитель легковушки насмерть сбил пешехода

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В Бийске водитель легковушки насмерть сбил пешехода

Женщина скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи

В Бийске на ул. Сенная в районе дома 124 водитель легковушки насмерть сбил пешехода, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

Предварительно установлено, что 68-летний водитель-мужчина 1955 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, допустил наезд на 65-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Взято отсюда

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