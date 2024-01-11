В Бийске волонтеры спасают собаку, которой капканом оторвало лапу

Подобные случаи в Бийске, как оказалось, не редкость

Защитники животных в Бийске спасают очередную собаку, скорее всего, пострадавшую от действий человека. По информации ОЗЖ “Преданность”, пес мог попасть в капкан, который ставят специально для бродячих собак.

– Лапку оторвало у парня. Пес видно домашний когда то был, ручной, хороший. Так не оставить, нужно оперировать, лечить.

В пункте временного содержания такие экстренные случаи сейчас переносятся с большим трудом, средства на лечение собираются не быстро, плюс много текущих расходов по уже имеющимся собакам и кошкам. Но остаться равнодушными и пройти мимо здесь просто не могут.

– Мы кое-как набрали сегодня на корм собакам, кошек нечем кормить уже завтра, счет наш по нолям, – сознаются в “Преданности”.

Фото: ВКонтакте “Преданность”

Практика спасения животных показывает, что вылечить пострадавшее животное реально, главное – вовремя начать, чтобы избежать заражения. Так, общими усилиями здесь “поставили на лапки” собачку с гниющей лапкой, которая запуталась в колючей проволоке и была вынуждена отгрызть себе ногу.

область район погода , погода дней точный прогноз ,

Взято отсюда