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В Бийске волонтеры спасают собаку, которой капканом оторвало лапу

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В Бийске волонтеры спасают собаку, которой капканом оторвало лапу

Подобные случаи в Бийске, как оказалось, не редкость

Защитники животных в Бийске спасают очередную собаку, скорее всего, пострадавшую от действий человека. По информации ОЗЖ “Преданность”, пес мог попасть в капкан, который ставят специально для бродячих собак. 

– Лапку оторвало у парня. Пес видно домашний когда то был, ручной, хороший. Так не оставить, нужно оперировать, лечить.

В пункте временного содержания такие экстренные случаи сейчас переносятся с большим трудом, средства на лечение собираются не быстро, плюс много текущих расходов по уже имеющимся собакам и кошкам. Но остаться равнодушными и пройти мимо здесь просто не могут.

– Мы кое-как набрали сегодня на корм собакам, кошек нечем кормить уже завтра, счет наш по нолям, – сознаются в “Преданности”.

Фото: ВКонтакте “Преданность”

Практика спасения животных показывает, что вылечить пострадавшее животное реально, главное – вовремя начать, чтобы избежать заражения. Так, общими усилиями здесь “поставили на лапки” собачку с гниющей лапкой, которая запуталась в колючей проволоке и была вынуждена отгрызть себе ногу.

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Взято отсюда

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