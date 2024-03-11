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В Бийске впервые пройдут краевые соревнования по судомодельному спорту

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В Бийске впервые пройдут краевые соревнования по судомодельному спорту

Соревнования состоятся 16 марта в бассейне спорткомплекса «Заря»

16 марта в Бийске в бассейне спорткомплекса «Заря» впервые пройдут краевые соревнования по судомодельному спорту, сообщает пресс-центр администрации города. 

Соревнования станут отборочными для формирования сборной команды Алтайского края для участия во всероссийских и международных соревнованиях, которые состоятся в 2024 году и будут проходить в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Томске.

В краевых соревнованиях примут участие около 40 спортсменов-судомоделистов разных возрастов из Бийска, Барнаула, Новоалтайска.

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