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В Бийске вручили государственные награды семьям погибших бойцов СВО

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В Бийске вручили государственные награды семьям погибших бойцов СВО

Церемония вручения прошла в военном комиссариате города Бийск, Бийского и Солтонского районов

В военном комиссариате передали высокие государственные награды героев, погибших в зоне проведения СВО, их родным и близким. 

Три ордена Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия-Георгиевский Крест IV степени и медаль «За отвагу» передали на хранение женам и матери бийчан.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награжден рядовой Евгений Первых. Военным комиссаром Дмитрием Куватовым награда была передана супруге героя Вере Первых. 

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награжден рядовой Станислав Селютин. Награда вручена матери участника СВО Наталье Селютиной.

Вручение наград. Фото: Инга Саликова

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга знаком отличия ордена Святого Георгия-Георгиевский Крест IV степени, медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно награжден младший сержант Николай Ковырзин. Высокие государственные награды переданы супруге героя Дарье Ковырзиной.

С начала проведения специальной военной операции каждый из мужчин не смог остаться в стороне и принял решение защищать интересы страны. 

Вручение наград. Фото: Инга Саликова

– Как только началась СВО, Евгений только и думал, чтобы поехать туда, помочь нашим ребятам. Собирался вернуться домой с победой. Пробыл он там всего два месяца, – рассказывает супруга Вера.

– Мой Станислав такой же, – со слезами на глазах говорила Наталья Дмитриевна, мама погибшего героя. – Также рвался на Украину, полтора года находился там.

Многодетный отец Николай Ковырзин отправился на СВО летом 2022 года. Со слов супруги Дарьи, он очень гордился тем, что поехал на передовую в составе 104-го полка ВДВ. Участвовал в боях на Херсонском направлении.

– В марте 2023 года Николая отпустили в долгожданный отпуск на две недели. Отпуск пролетел незаметно, и он вернулся обратно на СВО. После отпуска Николай узнал, что в декабре станет отцом в четвертый раз. В августе его отправили на запорожское направление в Работино. Это был последний день, когда он выходил на связь. 28 августа Николай погиб, – рассказывает вдова героя.

При жизни Николай Ковырзин получил звание младший сержант и государственную награду Георгиевский крест IV степени.

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Взято отсюда

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