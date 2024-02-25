Звенья газодымозащитной службы спасли четырех человек из-за опасной зоны, которую затянуло дымом. Никто из жильцов не пострадал

В Бийске произошел пожар в одной из квартир дома на улице Мухачева – загорелась стиральная машинка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание на ранней стадии. Его площадь составила не более 2 “квадратов”. Однако несмотря на скромные масштабы, возгорания, квартиру окутал густой дым. Огнеборцы вывели из опасной зоны четырех человек.

На месте работали две автоцистерны и десять человек. Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 25 февраля произошел пожар в частном доме на улице Малиновая. Площадь пожара составляет около 100 кв.м. В результате случившегося никто не пострадал – люди успели выйти из дома.

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