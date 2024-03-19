В Бийске выступит исполнитель хита “Эта любовь – самообман” Амирчик

У певца – многомиллионная аудитория поклонников в социальных сетях

В Бийске уже раскупают билеты на концерт исполнителя, выступающего под именем Amirchik (Амирчик). Амирхану всего 17 лет, и он стал известен благодаря коротким видео в соцсетях. Его дебютный сингл «Улетаю прочь» покорил все музыкальные чарты не только России, СНГ, но и всего мира. Но настоящий успех пришел к парню после песни «Эта любовь», которую впоследствии выпустили на шести языках. Амирхан записал яркие дуэты с Мари Краймбрери, МОТом, Миланой Стар и корейским артистом HARU. На сайте артиста говорится, что “историческим событием в карьере Амирчика стал релиз легендарной песни «Розовый вечер» Юрия Шатунова”, благодаря ему ее теперь знает молодое поколение.

В Бийске выступление Амирчика пройдет 14 мая в Городском дворце культуры. Билеты уже хорошо раскупаются, особенно на ближайшие к сцене места. Удивительно, но цены на билеты установлены весьма демократичные.

Фото: скриншот kassy.ru

Так, места на балконе будут стоить по 800 рублей, в амфитеатре от 1000 до 1500 рублей, в партере – от 1500 до 2000 рублей. В сравнении с выступлениями звезд большей величины, а также российских театральных трупп, это не так много. В среднем другие звезды “просят” со зрителя от 1500 до 5000 рублей за концерт.

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Взято отсюда