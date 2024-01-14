Мешок конопли Фото: 22.мвд.рф
Мужчина хранил заготовки марихуаны в надворных постройках и сообщил, что планировал использовать наркотики для личного употребления
У жителя Бийска изъяли около двух кг наркотиков растительного происхождения, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ранее судимый слесарь 40 лет проживает в заречной части города. В надворных постройках сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещество с резким запахом конопли.
Эксперты-криминалисты подтвердили, что в пакете была марихуана, общий вес которой составил порядка 1 900 граммов. Мужчина признался, что сделал заготовки для личного употребления.
“В настоящее время ведется расследование, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении”, – заключили в полиции.
Ранее в Рубцовске задержали семью за распространение героина.
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