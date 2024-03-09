В Бийске угольная котельная в Заречье запустила в работу котлы-роботы

Работать котлы-роботы начали в феврале

В Бийске угольная котельная №21 по ул. Андреевской в Заречье запустила в работу котлы-роботы. Они заменили два угольных котла старой модификации производительностью 0,26 Гкал/час, сообщает СГК.

Специалисты отмечают, что одно из главных преимуществ “роботов” перед “аналогами” стало то, что теперь заполнение топливного бункера в зависимости от температуры наружного воздуха производится один раз за 2-3 суток.

“Ранее работникам котельной, чтобы поддерживать температуру теплоносителя, приходилось в течение одних суток многократно подкидывать уголь в топку”, – отметили в СГК.

От лишних манипуляций персонал избавил скиповый подъемник, который теперь равномерно заполняет топливный бункер, откуда уголь поршневым толкателем равномерно перемещается в топку.

За всеми этими действиям “наблюдает” контролер: электронная система считывает по сигналам датчиков параметры работы котла и в соответствии с полученными данными регулирует работу оборудования котельной. Эта опция крайне важна для обеспечения более стабильной температуры теплоносителя, который обеспечивает комфорт в домах потребителей и поддерживает стабильную температуру горячей воды.

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Взято отсюда