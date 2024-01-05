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В Бийске установят аншлаги, запрещающие катание с горок в необорудованных местах

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В Бийске установят аншлаги, запрещающие катание с горок в необорудованных местах

Это связано с участившимися случаями травмирования детей при катании со стихийных горок

В Бийске установят аншлаги, запрещающие кататься с горок в необорудованных местах и на несанкционированных территориях. Глава города Виктор Щигрев в своем телеграм-канале сообщил, что дал такое указание в связи с участившимися несчастными случаями с детьми, которые катаются с горок, например, в лесопарковой зоне АБ.

Также Щигрев обратился к родителям с просьбой пристальнее следить за своими детьми:

“Во время зимних забав, будь то катание с горок, на коньках, лыжах и т.д. всегда нужно обращать самое пристальное внимание на вопросы безопасности детей, их здоровья и жизни”.

Напомним, 2 января в Бийске в лесопарковой зоне АБ при катании с горки на надувных тюбингах травмировались несовершеннолетние, немногим ранее там же получил травмы еще один подросток, когда съезжал с горки на снегокате.

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Взято отсюда

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