Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске установили аншлаги в местах, где подростки получили травмы на горке

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Бийске установили аншлаги в местах, где подростки получили травмы на горке

Предупреждающий аншлаг Фото: t.me/shchigrev_bsk

Власти наукограда приняли срочные меры, чтобы предотвратить случаи травмирования детей во время катания на стихийных горках

В Бийске установили предупреждающие аншлаги в лесопарковой зоне АБ после травмирования подростков на горке. Об этом сообщил глава города Виктор Щигрев в своем Telegram.

“В связи с участившимися несчастными случаями с детьми, которые катаются с горок, например, в лесопарковой зоне АБ, дал указание установить аншлаги, указывающие на опасность катания на подобных необорудованных, несанкционированных территориях!”, – сказал глава города.

Также Щигрев призвал родителей следить за своими детьми, особенно если речь идет о безопасности.

Ранее сообщалось, что двое подростков 10-ти и 15-ти лет катались на тюбингах со снежного склона в лесопарковой зоне Бийска, в квартале АБ. При спуске оба ребенка получили травмы различной степени тяжести. В этом же месте ранее пострадал другой ребенок – 15-летний подросток. И он тоже скатывался со склона.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Почти 40 украинских беспилотников сбили над Крымом и Краснодарским краем

05.01.2024

 Происшествия

Скончалась режиссер Елена Демидова, снявшая “Алису в стране чудес”

05.01.2024

 Происшествия

Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий

05.01.2024

 Происшествия

Скончался актер фильма “Брат-2” Константин Желдин

05.01.2024

 Происшествия

Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске

05.01.2024

 Интересное

СМИ: Настя Ивлеева из-за хейта решила покинуть Россию

05.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле продают BMW в редком цвете Monte Carlo Blau

05.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов

05.01.2024

 Интересное

Фильм Бременские музыканты стал одним из лидеров проката в Алтайском крае

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix