Предупреждающий аншлаг Фото: t.me/shchigrev_bsk

Власти наукограда приняли срочные меры, чтобы предотвратить случаи травмирования детей во время катания на стихийных горках

В Бийске установили предупреждающие аншлаги в лесопарковой зоне АБ после травмирования подростков на горке. Об этом сообщил глава города Виктор Щигрев в своем Telegram.

“В связи с участившимися несчастными случаями с детьми, которые катаются с горок, например, в лесопарковой зоне АБ, дал указание установить аншлаги, указывающие на опасность катания на подобных необорудованных, несанкционированных территориях!”, – сказал глава города.

Также Щигрев призвал родителей следить за своими детьми, особенно если речь идет о безопасности.

Ранее сообщалось, что двое подростков 10-ти и 15-ти лет катались на тюбингах со снежного склона в лесопарковой зоне Бийска, в квартале АБ. При спуске оба ребенка получили травмы различной степени тяжести. В этом же месте ранее пострадал другой ребенок – 15-летний подросток. И он тоже скатывался со склона.

Взято отсюда