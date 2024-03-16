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Пластиковые окна в Горняке

В Бийске за 4 млн продают покрытый жидким стеклом Lexus

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У автомобиля бензиновый двигатель мощностью 238 лошадиных сил и объемом два литра, коробка передач – автомат, руль – левый

В Бийске продают автомобиль Lexus NX300 2018 года выпуска за 4,1 млн рублей. Объявление размещено на сайте drom.

По словам хозяина, у автомобиля новое состояние.

“В заводском окрасе. Автомобиль полностью обслужена! Кузов автомобиля покрыт жидким стеклом. Два комплекта колёс. Спутниковая сигнализация”, – говорится в описании.

Собственник готов обменять автомобиль на более дорогое транспортное средство.

Ранее сообщалось, что черный Maserati с двигателем от Ferrari продают в Барнауле за 5 млн рублей.

Взято отсюда

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