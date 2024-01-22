В Бийске за минувшую неделю бригады скорой помощи 2 040 раз выезжали на вызовы

615 пациентов доставлены в медицинские учреждения
В Бийске с 15 по 21 января бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы 2 040 раз, сообщает Станция скорой медицинской помощи Бийска.
615 пациентов доставили в медицинские учреждения, в том числе:
- 5 человек с инфарктом;
- 34 человека с инсультом;
- 125 человек с различными травмами;
- 10 человек, пострадавших в ДТП;
- 1 ребенок с ожогами;
- 1 ребенок с отравлением.
На минувшей неделе безрезультатных вызовов на «скорой» – 127. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.
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Взято отсюда