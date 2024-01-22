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В Бийске за минувшую неделю бригады скорой помощи 2 040 раз выезжали на вызовы

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В Бийске за минувшую неделю бригады скорой помощи 2 040 раз выезжали на вызовы

615 пациентов доставлены в медицинские учреждения

В Бийске с 15 по 21 января бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы 2 040 раз, сообщает Станция скорой медицинской помощи Бийска.

615 пациентов доставили в медицинские учреждения, в том числе:

  • 5 человек с инфарктом;
  • 34 человека с инсультом;
  • 125 человек с различными травмами;
  • 10 человек, пострадавших в ДТП;
  • 1 ребенок с ожогами;
  • 1 ребенок с отравлением.

На минувшей неделе безрезультатных вызовов на «скорой» – 127. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.

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Взято отсюда

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