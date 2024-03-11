В Бийске за неделю бригады скорой помощи 1 888 раз выезжали на вызовы

624 пациента увезли в больницу
В Бийске с 4 по 10 марта бригады скорой помощи 1 888 раз выезжали на вызовы, сообщает Станция скорой медицинской помощи Бийска.
624 пациента увезли в больницу, в том числе:
- 5 человек с инфарктом;
- 42 человека с инсультом;
- 99 человек с различными травмами;
- 3 человека, пострадавших в ДТП;
- 1 ребенка с ожогами.
На минувшей неделе безрезультатных вызовов на «скорой»: 119. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.
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Взято отсюда