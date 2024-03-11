В Бийске за неделю бригады скорой помощи 1 888 раз выезжали на вызовы

624 пациента увезли в больницу

В Бийске с 4 по 10 марта бригады скорой помощи 1 888 раз выезжали на вызовы, сообщает Станция скорой медицинской помощи Бийска.

624 пациента увезли в больницу, в том числе:

5 человек с инфарктом;

42 человека с инсультом;

99 человек с различными травмами;

3 человека, пострадавших в ДТП;

1 ребенка с ожогами.

На минувшей неделе безрезультатных вызовов на «скорой»: 119. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.

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Взято отсюда