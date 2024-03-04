В Бийске за неделю скорая выезжала 1810 раз для оказания помощи

590 пациентов были доставлены в медицинские учреждения

За неделю с 26 февраля по 3 марта бригады «Станции скорой медицинской помощи Бийска» 1810 раз выезжали для оказания медицинской помощи.

Так, 590 пациентов были доставлены в медицинские учреждения, в том числе:

5 человек с инфарктом;

39 человек с инсультом;

76 человек с различными травмами;

5 человек, пострадавших в ДТП;

1 ребенок с ожогами;

2 ребенка с отравлением.

Кроме того, на минувшей неделе безрезультатных вызовов на “скорой” было 124. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.

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Взято отсюда