реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске за неделю скорая выезжала 1810 раз для оказания помощи

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Бийске за неделю скорая выезжала 1810 раз для оказания помощи

590 пациентов были доставлены в медицинские учреждения

За неделю с 26 февраля по 3 марта бригады «Станции скорой медицинской помощи Бийска» 1810 раз выезжали для оказания медицинской помощи.

Так, 590 пациентов были доставлены в медицинские учреждения, в том числе:

  • 5 человек с инфарктом;
  • 39 человек с инсультом;
  • 76 человек с различными травмами;
  • 5 человек, пострадавших в ДТП;
  • 1 ребенок с ожогами;
  • 2 ребенка с отравлением. 

Кроме того, на минувшей неделе безрезультатных вызовов на “скорой” было 124. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.

погода на день , погода сейчас ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
В Барнауле пропал 9-летний мальчик в черной куртке (обновлено)

В Барнауле пропал 9-летний мальчик в черной куртке (обновлено)

Ребенок пропал в районе Старого базара, сообщает “Лиза Алерт”. Пропал…

Узнать больше
Что известно о возможном досрочном освобождении актера Михаила Ефремова из тюрьмы

Что известно о возможном досрочном освобождении актера Михаила Ефремова из тюрьмы

Михаил Ефремов Фото: Пресс-служба Таганского суда В Сети появилась информация,…

Узнать больше
Что с кораблем Сергей Котов, какова судьба экипажа и правда ли его атаковали ВСУ

Что с кораблем Сергей Котов, какова судьба экипажа и правда ли его атаковали ВСУ

Патрульный корабль "Сергей Котов" Фото: Черноморский флот/ kchf.ru Патрульный корабль…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp