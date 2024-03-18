В Бийске за неделю увеличилось число инфарктов, инсультов и различных травм

По данным Станции скорой медицинской помощи за неделю, 673 пациента доставлены в больницу

В Бийске за неделю с 11 по 17 марта по сравнению с предыдущей увеличилось количество пациентов с инфарктом и инсультом, а также различных травм, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Всего в за прошедшую неделю Бийске бригады скорой помощи 1 875 раз выезжали на вызовы.

673 пациента доставлены в медицинские учреждения, в том числе:

7 человек с инфарктом;

47 человек с инсультом;

117 человек с различными травмами.

Безрезультатных вызовов на “скорой”: 112. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.

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Взято отсюда