В Бийске за неделю задержали 23 нетрезвых водителя

Всего за прошедшую неделю было профилактировано 858 административных правонарушений

В Бийске за прошедшую неделю произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили телесные повреждения. Кроме того, было задержано 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Профилактировано 858 административных правонарушений, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России «Бийское».

Так, 8 марта 2024 года в 13 часов 05 минут в наукограде на ул. Васильева в районе дома № 77 произошло ДТП, наезд на пешехода. Предварительно установлено, что 40-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Honda Fit от ул. Социалистической по ул. Васильева в направлении ул. Ленинградской допустил наезд на пешехода, 70- летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Женщине была оказана медицинская помощь, не госпитализирована.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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Взято отсюда