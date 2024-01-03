Инцидент привлек внимание прокуратуры — проводится доследственная проверка

В Бийске за последнюю неделю во время езды по склону на тюбингах травмировались трое подростков. Первый инцидент произошел 28 декабря 2023 года — 15-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью. Второй случай зафиксировали вчера, 2 января. Двое подростков 10-ти и 15-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Подробности сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

— 2 января 2023 года двое подростков 10-ти и 15-ти лет в лесопарковой зоне города Бийска катались со снежного склона на тюбингах. При спуске несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в Следственном комитете проводится проверка. Сотрудники органов просят родителей внимательнее следить за детьми.

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03.01.2024