Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске за одну неделю на одном склоне травмировались трое подростков — они катались на тюбингах

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Инцидент привлек внимание прокуратуры — проводится доследственная проверка

В Бийске за одну неделю на одном склоне травмировались трое подростков — они катались на тюбингах

В Бийске за последнюю неделю во время езды по склону на тюбингах травмировались трое подростков. Первый инцидент произошел 28 декабря 2023 года — 15-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью. Второй случай зафиксировали вчера, 2 января. Двое подростков 10-ти и 15-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Подробности сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

— 2 января 2023 года двое подростков 10-ти и 15-ти лет в лесопарковой зоне города Бийска катались со снежного склона на тюбингах. При спуске несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в Следственном комитете проводится проверка. Сотрудники органов просят родителей внимательнее следить за детьми.

Взято Источник
03.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Токаев заявил, что с Луны видна невозможность решать проблемы в мире без России

03.01.2024

 Интересное

Участок трассы А-322 закрыли в Алтайском крае из-за непогоды

03.01.2024

 Интересное

Баскетболист из клуба “Барнаул” пропал в Красноярске перед Новым годом

03.01.2024

 Интересное

Морозы до -30 градусов скуют Алтайский край в самое ближайшее время

03.01.2024

 Интересное

Алтайские дорожники показали на карте все стоянки для транспорта на время непогоды

03.01.2024

 Интересное

Барнаулец помог “Каролине Харрикейнз” выиграть у “Нью-Йорк Рейнджерс”

03.01.2024

 Интересное

Участок трассы А-322 в Алтайском крае вновь доступен для транспорта

03.01.2024

 Интересное

Яйца на Алтае подорожали не больше всего по стране, но и не меньше всего

03.01.2024

 Интересное

“Холоп” побил “Чебурашку”. Вторая часть комедии обновила рекорд в первый день проката

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix